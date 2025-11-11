Bahar bu akşam var mı? 11 Kasım Bahar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Ekranların sevilen dizisi Bahar, izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümüyle bu akşam ekranda olacak mı? 11 Kasım Salı günü Bahar hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacak? Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BAHAR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi, her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Haftalık yayın programıyla, her bölümde Bahar'ın hayatında yaşanan çarpıcı gelişmeler ve yeniden doğuş hikâyeleri ekrana taşınıyor. Bu Salı Bahar dizisinde neler yaşanacak, izleyiciyi hangi sürprizler bekliyor?

BAHAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi, Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Kanalın güçlü dizi kadrosu içinde öne çıkan yapım, hem senaryosu hem de oyuncu performanslarıyla dikkat çekiyor.

BAHAR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi her Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. Bölüm öncesinde kanal, kısa tanıtım ve özetlerle izleyicilere hatırlatma yapıyor.

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tıp mezunu Bahar, yıllarca doktorluğu bırakıp ailesine adanır. Ancak 20 yıl sonra karşılaştığı ciddi bir hastalık, hayatını kökten sorgulamasına neden olur. Eşinden boşanarak mesleğine geri döner ve Evren ile yeni bir aşk yaşar. Ancak bu yeni başlangıç, ailesindeki dengeleri sarsacak sürprizlerle doludur. Dizi, Bahar'ın hayatını yeniden inşa ederken karşılaştığı zorlukları ve dramatik olayları sürükleyici bir şekilde ekrana taşıyor.

BAHAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden güçlü isimler yer alıyor:

Demet Evgar

Buğra Gülsoy

Mehmet Yılmaz Ak

Ecem Özkaya

Füsun Demirel

Elit Andaç Çam

Demirhan Demircioğlu

Nil Sude Albayrak

Sena Kalıp

Alisa Sezen Sever

Hatice Aslan

Bu kadro, dizinin dramatik ve duygusal yoğunluğunu izleyiciye güçlü bir şekilde aktarmayı başarıyor.