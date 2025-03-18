Bahar 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 40. bölüm fragmanı HD izleme linki var mı?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar, 40. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileriyle ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Bahar dizisinin 40. bölümünde ne olacak? Bahar 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler…

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR DİZİSİNİN 39. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar'ın 38. Bölümünde; Bahar, Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir. Ancak asıl yıkıcı olan, şikayetin Aziz Uras'tan gelmiş olmasıdır. Ona duyduğu güvenin sarsılması, Bahar'ı bilinmez bir yolculuğa sürükler. Aldığı karar herkesi endişelendirirken, hastane ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmelerle çalkalanır. Özellikle sevilen bir asistanın kovulmasıyla hastanede yeni bir dönem başlar. Tüm bu kaosun içinde, evrenden gelen bir işaretle kalbinin sesini dinlemeye karar veren Bahar'ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır.

Bahar 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bahar bölümlerini Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.