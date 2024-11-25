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Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli?

Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli?
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İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıkarken cinayetleri eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle işlediği öne sürüldü. Peki, Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da eşi, çocuğu, anne ve babası dahil 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri karısının kendisini aldattığı gerekçesiyle işlediği iddia edildi. Aladağ'ın, Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle piknik yaptığı ve ilk olarak burada onları öldürdüğü daha sonra 4 kişiyi öldürmeye gittiği öğrenildi. Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli?

BAHADIR ALADAĞ KİMDİR? BAHADIR ALADAĞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıkarken cinayetleri eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle işlediği öne sürüldü.

Şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın annesi Necmiye, babası Muhammet Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke ile kuaför Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmesi, kız kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu silahla yaralayıp intihar etmesine ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Olayı araştıran ekipler, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha buldu. Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğunu tespit edildi. Aladağ'ın 7 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Bu arada, yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Cani Bahtiyar Aladağ'ın, Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle piknik yaptığı ve ilk olarak burada onları öldürdüğü daha sonra 4 kişiyi öldürmeye gittiği öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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