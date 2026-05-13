Bölgedeki uzun gerilim döneminin ardından kollarını sıvayan BAE, küresel altyapı yatırımcılarına dünyanın en büyük zirvelerinden birinin kapılarını açtı. 12 Mayıs'ta Abu Dabi'de başlayan ve 14 Mayıs'ta sona erecek Abu Dabi Altyapı Zirvesi (ADIS 2026), BAE'nin gözünü yeniden yatırıma çevirdiğinin en güçlü göstergesi oldu. Türk müteahhit firmaları için yeni dönemin kapıları aralandı.

TÜRKİYE İÇİN AYRI ÜLKE STANDI

Abu Dabi Altyapı Zirvesi'nin ikinci edisyonuna, BAE'nin sermaye projelerini yürüten devlet kuruluşu ADPIC ev sahipliği yapıyor. 7 bin sektör profesyoneli, 100'ü aşkın konuşmacı ve 75'ten fazla şirketin sergi açtığı zirvede, en dikkat çeken detay Türkiye'ye özel ülke standının kurulması oldu. Türkiye, Singapur ve Çin ile birlikte BAE'nin stratejik partner ülke statüsüyle ayrı ülke standıyla temsil ediliyor.

KRİZİ GERİDE BIRAKTI, YATIRIMA YÖNELDİ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan BAE Belediyeler ve Ulaştırma Bakanlığı Başkanı Mohamed Ali Al Shorafa, "Dünyanın dört bir yanındaki şehirler benzeri görülmemiş zorluklarla yüzleşiyor. Artık soru, inşa edip etmeyeceğimiz değil. Soru, nasıl iyi ve akıllıca inşa edeceğimiz" ifadelerini kullandı.

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Mohamed Al Mazrouei de zirvenin açılışında, ülkenin 57 milyar dolarlık aktif proje havuzunun konut, ulaşım, kültür, eğitim ve sosyal altyapı alanlarına yayıldığını anlattı. Sayılar krizi geride bırakan bir ekonominin kanıtını gösteriyor: Abu Dabi ekonomisi 2025'in son çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı, inşaat sektörü yıllık yüzde 13,9 büyüyerek bölge ortalamasının çok üstünde performans sergiledi.

AÇILIŞTA DİKKAT ÇEKEN İMZA: YEPYENİ ŞEHİRLER KURULACAK

Zirvede imzalanan en büyük yatırım anlaşması kapsamında Abu Dabi'nin beş ayrı bölgesinde toplam 20 milyon metrekarelik arazide yepyeni yerleşim alanları kurulacak. Anlaşmanın detaylarına göre yeni alanlarda, başta orta gelirli ailelere yönelik 9 bin konut olmak üzere okullar, alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri ve yeşil alanlar yer alacak. Bunun yanı sıra Abu Dabi açıklarında bulunan ve şimdiye kadar hiç geliştirilmemiş Mishnah Adası, ilk kez imara açılacak ve sahil temalı bir yaşam alanına dönüştürülecek. Türk müteahhit firmaları, bu projelerin alt yapı ve üst yapı işlerinde rol alma şansı bulacak.

15 MİLYAR DOLARLIK YENİ FIRSAT SEPETİ

BAE, 12 Mayıs'ta Türk müteahhitler açısından çok daha somut bir müjdeyi de duyurdu. Yatırım Ofisi (ADIO) ile ADPIC, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 15 milyar dolarlık yeni proje havuzunu kamuoyuyla paylaştı. Toplam 24 büyük projeden oluşan havuzun 10 milyar dolarlık en büyük dilimi, 300 kilometreyi aşan yol, tünel ve kavşak inşaatına ayrıldı. Ek 3 milyar dolarlık bütçe ise barajlar, su depolama tesisleri ve taşkın kontrol sistemleri için ayrıldı. Bu projeler uluslararası rekabete açılacak ve yabancı müteahhitlerin teklif vermesi bekleniyor. Türkiye, son yıllarda küresel inşaat sektöründe Uluslararası Müteahhitler Sıralaması'nda Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Türk firmalarının ana ihracat kalemlerinden olan yol, köprü ve tünel projeleri, BAE'nin yeni havuzunda öncelikli yer tutuyor.

Sergi alanında Türkiye'yi temsil eden Doğuş İnşaat, halihazırda Abu Dabi'de mega yol, köprü ve tünel projeleri yürütüyor. Doğuş İnşaat'ın yürüttüğü sahada bin personelin görev aldığı projelerin toplam bedeli ise 2,3 milyar dolar.

ONAY SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Yabancı firmaların önündeki en büyük engellerden bürokratik onay süreçlerini kısaltmak için zirvede 14 hükümet kurumunu tek çatı altında birleştiren yeni bir yönetim çerçevesi de duyuruldu. Belediyeler, su ve elektrik kurumları, ulaştırma daireleri ve telekomünikasyon operatörlerinin bağlanacağı bu yapı, proje izinlerini önemli ölçüde hızlandıracak. Türk müteahhitler için bu sahaya çıkış süresinin kısalması anlamına geliyor.

ZİRVE 14 MAYIS'TA SONA ERECEK

ADPIC, 17 Kasım 2025'te Ankara'da, 19 Kasım 2025'te ise İstanbul'da düzenlediği tanıtım turlarında, Türkiye Müteahhitler Birliği başta olmak üzere sektör kuruluşlarıyla dokuz anlaşma niyet belgesi imzalamış, 50'yi aşkın iş görüşmesi yapmıştı. Bu yıl da Türk firmaların yatırım ekosistemine dahil olması bekleniyor.

ADIS 2026, 14 Mayıs Perşembe günü sona erecek.