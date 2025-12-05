Haberler

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada
Bağcılar'da bir emlakçı, komisyon tartışması nedeniyle gittiği markette 21 yaşındaki kasiyeri başından ve boynundan vurarak ağır yaraladı. Bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenilen genç hastanede mücadele ediyor. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

  • İstanbul Bağcılar'da bir emlakçı, komisyon anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişinin 21 yaşındaki oğlunu boynundan ve başından vurarak ağır yaraladı.
  • Saldırgan, ailenin işlettiği markete müşteri gibi girerek kasiyer olan genci vurduktan sonra kaçtı.
  • Polis, saldırgan hakkında geniş çaplı arama başlattı.

İstanbul Bağcılar'da bir emlakçı, komisyon anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişinin 21 yaşındaki oğlunu müşteri gibi girdiği markette boynundan ve başından vurarak ağır yaraladı. Saldırgan kaçarken polis geniş çaplı arama başlattı.

Olay, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce bir ailenin ev satışını gerçekleştiren emlakçı, baba Furkan G.'yi arayarak 10 bin TL komisyon ücretinin ödenmediğini söyledi. Ailenin büyük oğlu Mustafa G., söz konusu komisyonu ödediğini babasına iletti ancak emlakçı parasını alamadığını iddia etmeyi sürdürdü.

MARKETTE PUSU

Ekol TV'de yer alan habere göre; parasını tahsil edemediğini savunan emlakçı, ailenin işlettiği markete gitti. Müşteri gibi içeri giren saldırgan, kasada duran 21 yaşındaki Furkan G.'ye silahla ateş etti. Genç kasiyer kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan çevreye de ateş açarak olay yerinden kaçtı.

BİR HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Başından ve boynundan vurulan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan kasiyerin, 1 hafta sonra düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Olayın ardından kaçan emlakçı hakkında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDüşünür:

Awkk hırtları bu ulke ıcn her konuda beka sorunu

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

onu bunu bilmem ama artık türkiyede şeriat kuralları işlenmezse gelecek hiçte iyiye gitmiyor

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahyed yıldız:

Önce laiklik bataklığından kurtulmak lazım. İslam hukuku kesinlikle şart

yanıt14
yanıt25
Haber YorumlarıSergen Güzel:

madem çözüm şeriatta neden Afganistan ve İran bu halde. bana lütfen onlar gerçek şeriatı uygulamıyor demeyin. burada gerçek şeriatın uygulanacağını kim garanti ediyor

yanıt6
yanıt2
Haber Yorumlarıahyed yıldız:

İslam hukukunu kaldırıp laik sistemini getirenlerin ülkeyi getirdiği durum. Şiddet cinayet rüşvet torpil cehalet ne desen var… eğitim saygı bilim ahlak hukuk olmasa da olur… devyimleyinin ijindeyiz!!!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımjhh:

buyrun iran arabistan ... orada , istediğiniz yönetim şekli orada. farklı vasıtalarla gidilebilir.

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıCan Reno:

daltonlar mı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Avarel

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Yok ya tipsizler di

yanıt2
yanıt0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
