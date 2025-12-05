Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

İstanbul Bağcılar'da bir emlakçı, komisyon anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişinin 21 yaşındaki oğlunu müşteri gibi girdiği markette boynundan ve başından vurarak ağır yaraladı. Saldırgan kaçarken polis geniş çaplı arama başlattı.

Olay, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce bir ailenin ev satışını gerçekleştiren emlakçı, baba Furkan G.'yi arayarak 10 bin TL komisyon ücretinin ödenmediğini söyledi. Ailenin büyük oğlu Mustafa G., söz konusu komisyonu ödediğini babasına iletti ancak emlakçı parasını alamadığını iddia etmeyi sürdürdü.

MARKETTE PUSU

Ekol TV'de yer alan habere göre; parasını tahsil edemediğini savunan emlakçı, ailenin işlettiği markete gitti. Müşteri gibi içeri giren saldırgan, kasada duran 21 yaşındaki Furkan G.'ye silahla ateş etti. Genç kasiyer kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan çevreye de ateş açarak olay yerinden kaçtı.

BİR HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Başından ve boynundan vurulan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan kasiyerin, 1 hafta sonra düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Olayın ardından kaçan emlakçı hakkında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Soruşturma sürüyor.