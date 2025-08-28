Babalar Günü ne zaman? 2026 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü yaklaşmasa da, sosyal medyada ve arama motorlarında bu özel günle ilgili merak giderek artıyor. Birçok kişi, Babalar Günü'nün ne zaman kutlanacağını şimdiden sorgulamaya başladı. Duygusal paylaşımlar ve sürpriz hazırlıkları için geri sayım henüz başlamasa da, Babalar Günü yine gündeme oturdu. Babalar Günü ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran tarihinde kutlanacak. Yılın en anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü, babalara duyulan sevgi, saygı ve minneti ifade etmek için özel olarak anılıyor. Her yıl farklı etkinlikler ve sürprizlerle kutlanan bu gün, aile bağlarını güçlendirmek ve babalara teşekkür etmek için önemli bir fırsat sunuyor. 2026 Babalar Günü'nde de pek çok kişi, babalarına olan sevgisini en güzel şekilde göstermek üzere hazırlıklara başladı.

2026 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bu özel günde, babalar sevgi ve saygıyla anılırken, aileler onları mutlu etmek için çeşitli sürprizler ve etkinlikler planlıyor. Babalar Günü'nün tam olarak hangi güne denk geldiğini öğrenmek isteyenler için 21 Haziran 2026'nın Pazar günü olduğunu belirtmek önemli.

BABALAR GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Babalar Günü, özel bir kutlama günü olmasına rağmen resmi tatil kapsamında yer almamaktadır. Türkiye'de ve pek çok ülkede Babalar Günü, sevgi ve saygıyı ifade etmek için çeşitli etkinliklerle kutlanırken, iş ve okul programları genellikle normal seyrinde devam eder. Resmi tatil olmaması nedeniyle işyerleri ve okullar bu gün için kapalı olmaz, ancak aileler babalarına özel jestler yaparak günü anlamlı kılarlar.

BABALAR GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER

Babalar Günü'nde alınabilecek hediyeler şu şekilde;