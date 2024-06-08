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Babalar günü ne zaman 2025? Babalar günü 2025 yılında hangi güne, hangi tarihe denk geliyor?

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Babalar günü ne zaman 2025? Babalar günü hangi güne denk geliyor, tarihi ne? merak ediliyor. Babalar gününü kutlamak isteyenler, Türkiye babalar günü ne zaman 2025? Babalar günü hangi güne denk geliyor, tarihi ne? sorularını sıkça araştırıyor. Peki, Babalar günü ne zaman 2025? Babalar günü 2025 yılında hangi güne, hangi tarihe denk geliyor?

Babalar günü ne zaman 2025? Sorusu, birçok kişi tarafından zaman zaman merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Babalar, ailelerdeki temel taşlardır ve bu özel gün, onların sevgi ve özverilerini kutlamak için bir fırsat sunar. Peki, Babalar günü ne zaman 2025? Babalar günü 2025 yılında hangi güne, hangi tarihe denk geliyor?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan özel bir gün olarak önem kazanır. 2025 yılında Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü Pazar günü olan 15 Haziran'da kutlanacaktır. Babalar Gününü kutlamak isteyenler, bu yıl babalar günü 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ NEDİR?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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