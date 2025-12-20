'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Konya Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık'ta okul takımının antrenmanına gitti. Antrenman çıkışı yolda yürüyen Güldağı ile takım arkadaşı T.F. şakalaşmaya başladı.

BAŞINA ATTIĞI TAŞ YOĞUN BAKIMLIK ETTİ

T.F. iddiaya göre; daha sonra Hasan Berat Güldağı'nın önce ayağına ardından başına taş attı. Başından yaralanan Güldağı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada kırılan kafatası titanyum parçaları ile tedavi edilen Hasan Berat Güldağı, taburcu edildi.

'BABA TAHLİYE' MESAJI PAYLAŞINCA YENİDEN TUTUKLANDI

Diğer yandan 6 gün tutuklu kalan T.F., serbest bırakıldı. T.F.'nin tahliye edildikten sonra sosyal medya hesabından 'Baba tahliye' yazılı mesaj paylaştığı görüldü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itirazda bulundu.

Yeniden gözaltına alınan T.F., bu kez yeni deliller kapsamında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.