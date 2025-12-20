Haberler

"Baba tahliye" mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı
Konya'da yaşıtı okul arkadaşı Hasan Berat Güldağ'ı taşla başına vurarak ağır yaralayan, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 13 yaşındaki çocuk, savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

  • 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı, okul takım arkadaşı T.F. tarafından başına atılan taş nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördü.
  • T.F., Hasan Berat Güldağı'ya taş atma olayı nedeniyle 6 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
  • T.F., sosyal medyada 'Baba tahliye' mesajı paylaştıktan sonra yeniden gözaltına alınarak 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Konya Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık'ta okul takımının antrenmanına gitti. Antrenman çıkışı yolda yürüyen Güldağı ile takım arkadaşı T.F. şakalaşmaya başladı.

BAŞINA ATTIĞI TAŞ YOĞUN BAKIMLIK ETTİ

T.F. iddiaya göre; daha sonra Hasan Berat Güldağı'nın önce ayağına ardından başına taş attı. Başından yaralanan Güldağı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada kırılan kafatası titanyum parçaları ile tedavi edilen Hasan Berat Güldağı, taburcu edildi.

'BABA TAHLİYE' MESAJI PAYLAŞINCA YENİDEN TUTUKLANDI

Diğer yandan 6 gün tutuklu kalan T.F., serbest bırakıldı. T.F.'nin tahliye edildikten sonra sosyal medya hesabından 'Baba tahliye' yazılı mesaj paylaştığı görüldü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itirazda bulundu.

Yeniden gözaltına alınan T.F., bu kez yeni deliller kapsamında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkerem can:

Ülkemdeki adaletin içinden geçtik

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAx:

Oç tahliye

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRasim Özen:

Nabza göre şerbet

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

