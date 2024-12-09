Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ehliyet yaş sınırları kökten değişti, önemli revizyonlarla yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Peki, B1 ehliyeti hangi araçları kullanır?

EHLİYET NEDİR?

Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, bazı durumlarda kimlik işlevi görebilen resmi belgedir.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri yeni tip sürücü belgelerine çevrilmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yenilenen sürücü belgesi sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.

B1 EHLİYETİ HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

B1 Sınıfı Ehliyet Otomobil ve kamyon gibi araçların kullanım izni B1 kapsamında değildir. Ağırlığı 400 kg ve motor gücü 15 kW olan 4 tekerli araçların kullanım izni için B1 sürücü belgesi gerekir. Söz konusu araç ile yük taşınacaksa ağırlık 550 kg olabilir.