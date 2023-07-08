Azov Taburu veya kısaca Azak, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı bir birliktir. Rusya - Ukrayna Savaşı ile birlikte adı dünya gündeminde sıkça duyulan Azov taburu hakkında Azov liderleri kimlerdir? Azov taburu nedir, komutanı kim? Merak ediliyor. Peki Azov nedir? Azov komutanları kimler?

Azov liderleri kimler? Azov Taburu veya kısaca Azak, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı bir birliktir. Rusya - Ukrayna Savaşı ile birlikte adı dünya gündeminde sıkça duyulan Azov taburu hakkında Azov liderleri kimlerdir? Azov taburu nedir, komutanı kim? Merak ediliyor. Peki Azov nedir? Azov komutanları kimler? Detaylar...

AZOV TABURU NEDİR?

Azov Taburu (Eylül 2014'e kadar) veya kısaca Azak, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı bir birliktir. Merkezi, Azak Denizi kıyı bölgesindeki Mariupol şehridir. Azak başlangıçta Mayıs 2014'te gönüllü bir milis birliği olarak kuruldu ve o zamandan beri Donbas Savaşı'nda Rus ayrılıkçı güçleriyle savaşıyor. Haziran 2014'te Mariupol'u Rus yanlısı ayrılıkçılardan geri almak için ilk muharebe deneyimini yaşadı. 12 Kasım 2014'te Azak, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına dahil edildi ve o zamandan beri tüm üyeleri Ulusal Muhafızlarda görev yapan resmi askerlerdir.

2014'te alay, işkence ve savaş suçları iddialarının yanı sıra neo-Nazi sempatisi ve Neo-Nazi sembollerinin kullanılması, gibi iddiaların ardından dikkatleri üzerine çekti. İlgili sembol, Wolfsangel'i içeren logodur, 2. SS Panzer Tümeni Das Reich tarafından kullanılan Nazi sembollerinden biridir. Azak temsilcileri, sembolün "Ulusal Fikir" sloganının kısaltması olduğunu söyledi ve Nazizm ile herhangi bir bağlantıyı reddetti. Mart 2015'te alaydan bir sözcü, birliğin yaklaşık %10-20'sinin neo-Naziler olduğunu söyledi. Birleşik Devletler Kongresi tarafından kabul edilen 2018 tarihli Konsolide Ödenekler Yasası'ndaki bir hüküm, beyaz üstünlükçü ideolojisi temelinde Azak'a askeri yardımı engelledi; 2015 yılında, gruba yapılan benzer bir yardım yasağı Kongre tarafından bozuldu. Alayın üyeleri 22 ülkeden geliyor ve çeşitli geçmişlere sahipler. 2017 yılında alayın büyüklüğü 2500 üyeden fazla olarak tahmin edildi fakat 2022'de 900 üye olarak tahmin edildi.

2016 yılında, alayın gazileri ve Azak Sivil Kolordusu adlı bir sivil toplum örgütünün üyeleri, siyasi parti Ulusal Kolorduyu kurdu. Birliğin ilk komutanı neo-Nazi örgütleri Sosyal-Ulusal Meclis ve Ukrayna Vatanseverinin başındaki aşırı sağcı milliyetçi Andriy Biletski oldu. Azak, ilk günlerinde, Vasilkiv, Kiev, Ukrayna Vatanseveri şubesi ve Sağ Sektörün lideri Volodimir Şpara tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı'nın özel bir polis şirketiydi.

Mevcut Azov Komutanı Denis Prokopenko'dur.

Azov eski komutanları: