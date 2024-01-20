Aziz Yeniay kimdir, nereli? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri! Aziz Yeniay ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı olarak gösterilen Aziz Yeniay'ın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Aziz Yeniay'ın kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay kaç yaşında, nereli? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

AZİZ YENİAY KİMDİR?

Aziz Yeniay (d. 1963, Malatya) siyasetçi; 2004-14 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı yapmıştır. İlköğretimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü. 2004 yılı ve 2009 yılı Yerel Seçimleri sonucunda Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na seçilen Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.