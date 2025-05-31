Kamuoyunda merak edilen "Aziz İhsan Aktaş kimdir?" sorusu, özellikle belediye ihalelerine dair usulsüzlük iddialarının ardından daha fazla araştırılmaya başlandı. Aziz İhsan Aktaş kimdir sorusu ile birlikte kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu da gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, Aziz İhsan Aktaş kimdir? Aziz İhsan Aktaş kaç yaşında, nereli?

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumlu bir iş insanıdır. Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yapmıştır. Akaryakıt, lojistik ve inşaat gibi alanlarda uzmanlaşmış olan Aktaş, özellikle Bilginay ve İçkale adlı şirketleriyle tanınır. Bilginay, 2007 yılında Antalya'da kurulmuş ve 2015 yılında merkezini Ankara'ya taşımıştır. Şirket, bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. İçkale ise 2015 yılında Bilginay'ın ortaklığıyla Diyarbakır'da kurulmuş, ardından Ankara ve İstanbul'a taşınarak faaliyetlerini genişletmiştir.

2025 yılı Ocak ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş, "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın odağında Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine yönelik ciddi iddialar bulunmaktadır. Bu soruşturma, Aktaş'ın adını bir kez daha gündemin ilk sıralarına taşımıştır.

4 AYRI SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İlk soruşturma kapsamında, İBB iştiraki İSTAÇ'ın yaptığı bir sözleşmeyle bağlantılı rüşvet iddiası nedeniyle eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında gözaltı kararı verildi.

İkinci soruşturma, Beşiktaş Belediyesi merkezli olarak yürütüldü. "Suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine genişletilen soruşturmada, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka da dahil olmak üzere toplam 27 kişi için gözaltı kararı verildi.

Üçüncü soruşturma ise Beşiktaş Belediyesi'nin 2019 yılı 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar üzerindeki yolsuzluk iddialarını kapsıyor. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür Müdürü ve şimdiki Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir hakkında işlem yapıldı. Toplam 11 şüpheliden 9'u için gözaltı kararı verildi.

Son olarak Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada ise Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve üç kamu görevlisi hakkında inşaat firmalarına baskı yoluyla çıkar sağladıkları iddiasıyla gözaltı kararı alındı.

Soruşturmalar kapsamında belediyelerde hak ediş ödemelerinin ve imar izinlerinin maddi menfaat karşılığı yapıldığı, seçim süreçlerinde bazı başkanların finansman temininde usulsüz yollar izlediği ve kamu kaynaklarının paravan şirketler aracılığıyla zarara uğratıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ OPERASYONLARDA 110 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 110 kişi tutuklandı.