Azerbaycan düşen uçaktaki 20 personelin isimleri, kimlikleri açıklandı mı?

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan C130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan hava sahasında kaza yaptığını duyurdu. Açıklamada, uçakta toplam 20 personelin bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan C130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesiyle ilgili olarak MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, uçakta 20 askeri personelin yer aldığı ifade edildi. Ancak kazada hayatını kaybeden ya da yaralanan personellere ilişkin kimlik ve isim bilgileri henüz kamuoyuna açıklanmadı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan'da düştüğü bildirildi. Açıklamada, olayın ardından Gürcistan yetkilileriyle eşgüdüm içinde arama kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi. Uçakta, görevli uçuş ekibiyle birlikte toplam 20 personelin bulunduğu ifade edildi. Bakanlık, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Azerbaycan düşen uçaktaki 20 personelin isimleri henüz açıklanmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şehircilik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan kazadan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan C-130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir teessürle öğrendik. Enkaza ulaşmak için ilgili ülkelerle koordineli biçimde çalışmalarımız sürüyor. Temennimiz, bu elim olaydan en az kayıpla çıkabilmemizdir. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
