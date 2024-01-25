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Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM!

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Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Zaman zaman meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar, Malatya 'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM!

Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM!

AZ ÖNCE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor. Depremin detaylarının açıklanmasının ardındna haberimiz güncellenecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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