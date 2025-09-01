Aytaç Durak kimdir? Aytaç Durak öldü mü?

Adana siyasetinin simge isimlerinden biri olan Aytaç Durak, uzun yıllar boyunca kente hizmet etmiş ve Türkiye'nin en tanınmış belediye başkanlarından biri olmuştur. Peki, Aytaç Durak kimdir, güncel olarak Aytaç Durak sağlık durumu nasıl, Aytaç Durak öldü mü, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

AYTAÇ DURAK KİMDİR?

Aytaç Durak, 2 Ağustos 1938 tarihinde Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğmuş ve Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, devlet kurumlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve 1984'ten itibaren Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu görevini 2014 yılına kadar sürdürerek, Türkiye'nin en uzun süre görev yapan belediye başkanlarından biri olmuştur.

AYTAÇ DURAK ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Aytaç Durak hayattadır. Ancak 1 Eylül 2025 tarihinde, Adana'dan İstanbul'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirmiştir. Uçak, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaparak Durak hastaneye kaldırılmıştır. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir.

AYTAÇ DURAK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aytaç Durak, tansiyon hastalığı nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihinde uçakta rahatsızlanmış ve kalp krizi geçirmiştir. Hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalelerle sağlık durumu stabil hale gelmiştir. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir.

AYTAÇ DURAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aytaç Durak, 2 Ağustos 1938 doğumludur. Bu tarihe göre 2025 yılında 87 yaşındadır. Aytaç Durak, Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğmuştur. Bu nedenle aslen Adanalıdır.