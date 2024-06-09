Ayt soru dağılımı 2024 Sorusu, bugün gerçekleştirilecek olan AYT sınavı kapsamında birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( Ayt ) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, AYT SORU DAĞILIMI 2024: AYT sınavında hangi derste, kaç soru bulunuyor? AYT sınavında soru dağılımı nasıldır?

AYT SORU DAĞILIMI NASIL 2024?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi (YDT) hariç 160 soru sunmaktadır. AYT'deki soru dağılımı şu şekildedir: Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru ve Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler-1 testinde de 40 soru bulunmaktadır. Bu dağılıma göre adaylar, her bir test alanında 40 soruya cevap verecek ve her bölümdeki soruların kendi alanlarındaki bilgi ve becerilerini ölçmeleri amaçlanmaktadır.

TYT Mİ DAHA ÖNEMLİ AYT Mİ?

TYT, üniversite okumak isteyen herkesin katılması gereken temel bir sınavdır ve bu sınavda Türkçe ve Matematik dersleri ağırlıklı olarak değerlendirilir. TYT puanı ile iki yıllık ön lisans programlarına yerleşmek mümkündür. Dört yıllık lisans programlarını tercih etmek isteyen öğrenciler için ise AYT zorunludur ve bu sınavın puan katsayısı daha yüksek öneme sahiptir.

TYT'DE ALINAN PUAN AYT PUANINI ETKİLER Mİ?

TYT puanı ile tercih yapacak bir aday, AYT sınavına da girip kendini denemek isterse, bu durum TYT puanını etkilemez. Ancak, TYT'den alınan puan, AYT puanını etkiler. AYT'deki testler arasında ise puanlar birbirini etkilemez.