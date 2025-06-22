Ayt saat kaçta başlıyor sorusu kadar, AYT saat kaçta bitiyor sorusu da sınav gününün akışını doğru yönetmek isteyen herkes için kritik. Sınav süresi, erken çıkış saatleri ve giriş kuralları da en az bu bilgiler kadar merak ediliyor. Özellikle "AYT saat kaçta başlıyor?" sorusunun yanıtı sınav günü stresini azaltmada önemli bir rol oynuyor. ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takvimi, AYT saat kaçta bitiyor sorusunun yanıtını da netleştiriyor. Peki, AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

AYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

AYT, 2025 yılı itibarıyla 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. AYT saat kaçta başlıyor sorusuna ÖSYM'nin yanıtı net: Sınav saat 10:15'te başlayacak. Adayların sınav salonlarına en geç 10:00'a kadar giriş yapmaları gerekiyor.

AYT SAAT KAÇTA BİTİYOR?

AYT saat kaçta bitiyor sorusunun cevabı da sınav süresiyle doğrudan ilgili. AYT, toplam 180 dakika sürecek ve 13:15'te sona erecek. Bu süre boyunca adaylar dört testten oluşan soruları yanıtlayacak.

AYT KAÇ DAKİKA?

Sınav kuralları gereği, adayların ilk 135 dakikada ve son 15 dakikada sınav salonunu terk etmeleri yasak. Bu nedenle AYT saat kaçta bitiyor sorusuyla birlikte erken çıkış saatleri de büyük önem taşıyor. Adaylar AYT sınav salonlarından sadece 12:30–13:00 arasında çıkış yapabiliyor. Bu saatlerin dışında çıkış yapılması durumunda sınav geçersiz sayılabiliyor.

YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları kadar, sınav sonrası YDT oturumu da önemli. Aynı gün yapılacak olan YDT oturumu ise saat 15:45'te başlayacak.