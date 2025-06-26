AYT puanı TYT puanını düşürür mü? Öğrencilerin en çok merak ettiği o soru!

Tyt puanı, sınavın ilk basamağını oluşturur ve adayların ön lisans programlarına başvurabilmeleri için temel puan türüdür. AYT ise lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için zorunlu olan ikinci oturumdur. Bu nedenle "AYT puanı TYT puanını düşürür mü?" sorusu, adayların tercih stratejilerini doğrudan etkileyebilecek kadar önemlidir. Peki ÖSYM'nin puanlama sistemine göre AYT sınavına girmek TYT puanını etkiler mi? İşte net açıklamalar ve sık yapılan yanlış anlamalara karşı doğrular…

AYT PUANI TYT PUANINI DÜŞÜRÜR MÜ?

ÖSYM'nin YKS puanlama sistemine göre, TYT ve AYT puanları birbirinden bağımsız olarak hesaplanır. Yani bir aday AYT sınavına girmiş olsa bile, bu durum TYT puanını etkilemez veya düşürmez. Her oturum kendi içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

TYT VE AYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

TYT puanı hesaplanırken sadece TYT testindeki doğru ve yanlışlar dikkate alınır. AYT puanı ise yalnızca AYT oturumundaki netler üzerinden hesaplanır. AYT'ye girilmemesi, TYT puanına herhangi bir zarar vermez; ancak lisans tercihleri yapılabilmesi için AYT puanının da olması gerekir.