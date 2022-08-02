Yaşamın Biyokimyasal Sırları, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar ile Doğada Hayat Var isimlerini taşıyan üç kitabı bulunan ve muhtelif mecralarda popüler nitelikli biyokimya, geleneksel tıp uygulamaları ve eğitim yazıları yayınlanan Aysun Bay Karabulut kimdir? Aysun Bay Karabulut kaç yaşında, nereli? Aysun Bay Karabulut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYSUN BAY KARABULUT KİMDİR?

Aysun Bay Karabulut (d. 1975), Türk bilim insanı, tıbbi biyokimya akademisyeni.

1975 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra eğitim hayatına Ankara'da devam etti. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine sunduğu doktorasıyla 2001 yılında tıbbi biyokimya doktoru oldu. 2006 yılında klinik biyokimya alanında doçent, 2011'de tıbbi biyokimya alanında profesör oldu.

Malatya İnönü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde çalışan Aysun Bay Karabulut; Ukrayna, Hollanda, Almanya, Yunanistan ve İtalya'da hem alanıyla ilgili çalışmalarda bulunmuş hem de misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Yüksek öğretim kurumlarında dekanlık, müdürlük ve danışmanlık başta olmak üzere birçok görevde bulunmuş, 2018 yılında Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.

Yaşamın Biyokimyasal Sırları, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar ile Doğada Hayat Var isimlerini taşıyan üç kitabı bulunan ve muhtelif mecralarda popüler nitelikli biyokimya, geleneksel tıp uygulamaları ve eğitim yazıları yayınlanan Karabulut, evli ve üç kız çocuğu annesidir.