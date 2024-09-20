Ayşegül Akdoğan kimdir? Hakkari Ayşegül Akdoğan olayı nedir? Ayşegül Akdoğan video izle!

Hakkari'de Ayşegül Akdoğan isimli bir kadının, genç kızları fuhuş ve uyuşturucuya yönlendirdiği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından birçok kişi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundu. Peki, Ayşegül Akdoğan kimdir? Hakkari Ayşegül Akdoğan olayı nedir?

AYŞEGÜL AKDOĞAN KİMDİR?

Hakkari'de Ayşegül Akdoğan isminde bir kadının genç kızları fuhuşa ve yasaklı maddeye sürüklediği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan video sonrası birçok kişi '#AyşegülAkdoğanTutuklansın' başlığıyla paylaşım yapmaya başladı. Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.