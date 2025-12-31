Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mahkeme ara kararını verdi

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanığın ilk kez hakim karşısına çıktığı davanın duruşması 3'üncü gününde devam etti.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, müşteki ikiz kardeş Esra, anne ve baba Halime ile Mustafa Tokyaz hazır bulundu.

AYŞE TOKYAZ'IN İKİZİ BEYANDA BULUNDU

Dün görülen duruşmada, sanık Cemil Koç savunmasına devam ederken, Tokyaz'ın abisi katılan Abdulkadir Tokyaz, anne Halime Tokyaz beyanda bulunmuştu. Bugün görülen duruşmada, müşteki ikiz kardeş Esra Tokyaz beyanda bulundu.

Duruşmada konuşan müştekinin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, hem kendi ağladı hem salonu ağlattı. Tokyaz, "Cemil Koç kendini akıllı sanıyor ama Ayşe'ye şiddet uyguladığı fotoğrafı kendi telefonuma gönderdim. Şimdi de merdivenlerden düştüğünü söylesin. Bu da benim sana sürprizim olsun Cemil Koç" dedi.

ARBEDE ÇIKTI

Beyan sonrası mahkeme, duruşmaya, 10 dakika ara verdi. Bu sırada sanık C.A.'nın eşi Esra Tokyaz'a "suçsuz adamdan ne istiyorsun" dedi. Salonda arbede yaşanması üzerine araya, polis ve jandarma girdi. Aranın ardından duruşma, müşteki avukatlarının beyanları ile devam ediyor.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Davanın 3'üncü gününde ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 24 Mart tarihine erteledi.