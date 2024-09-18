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Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali

Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali
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15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüleri ortaya çıktı. Bir dönem öldüğü yönünde haberler çıkan FETÖ elebaşının bakışlarındaki donukluktan hastalığının iyice ilerlediği anlaşılıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana kaldığı örgüt merkezinden kaçırıldığı iddiası sonrası örgütün yayın organından terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntülerini paylaştı.

HASTALIĞI İYİCE İLERLEMİŞ

Bir araba içerisinde şoförü ile beraber görüntülenen Fetullah Gülen'in siyah kazak giydiği ve gözlerinin şiş olduğu görüldü. Gülen'in bakışlarındaki donukluktan demans yani bunama hastalığının iyice ilerlediği anlaşılıyor.

Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali

ÖRGÜTTE İÇ HESAPLAŞMA YAŞANIYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen geçen aylarda FETÖ içindeki kavgayı ifşa etmiş ve örgütün Pensilvanya kampından çektiği video ile FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki FETÖ kampından kaçırıldığını söylemişti. Ebuseleme Gülen, FETÖ elebaşı Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan ekibinin Pensilvanya kampının her yerine dinleme cihazları yerleştirdiğini ve bu sebeple Gülen'in "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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