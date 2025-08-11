Ayla Başar'ın doğum tarihi ve memleket bilgisi kesin olarak bilinmemekle birlikte, onun oyunculuk kariyeri hakkındaki detaylar, "Ayla Başar kimdir?" sorusunun cevabını arayanlar için önemli bir ipucu sunuyor. Peki, Ayla Başar kimdir? Ayla Başar kaç yaşında, nereli?

AYLA BAŞAR KİMDİR?

1942 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayla Başar, aslen İstanbullu bir sanatçıydı. Genç yaşta müziğe olan tutkusunu keşfeden Başar, 1960'lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine adım attı. Türk Sanat Müziği'nin en parlak dönemlerinde sahneye çıkan sanatçı, kendine has sesi ve yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. "Hoşgeldin", "Sen de Bizdensin", "Vardar Ovası", "Sarmaşık Güller" ve "Köylü Güzeli" gibi eserleri, Türk müziğinin klasikleri arasında yer aldı. Başar, sadece müzikle sınırlı kalmadı; aynı zamanda sinema dünyasında da adından söz ettirdi. Film-San Vakfı üyesi olan sanatçı, "Sevenler Ölmez" (2008), "Hatırladıkça" (1986) ve "Asılacak Kadın" (1984) gibi yapımlarda oyunculuk yaparak çok yönlü bir sanatçı olduğunu kanıtladı. Sahne performanslarıyla olduğu kadar zarif kişiliğiyle de sevilen Başar, Türk müziğinde unutulmaz bir iz bıraktı.

AYLA BAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Ayla Başar, 11 Ağustos 2025 tarihinde 83 yaşında vefat etti. Ayla Başar bir süredir kanser tedavisi görüyordu.Sanatçının yakın arkadaşı sosyal medyadan acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Can arkadaşım Ayla Başar, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan dolayı Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.'