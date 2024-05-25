Üye Girişi
Haberler

Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat dudak uçuklatıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara Çankaya'daki ultra lüks 7+2 dairesi 12 Mayıs 2024'te bir ilan sitesinde 41 milyon liradan satışa çıkarıldı. Brüt 750 metrekareden oluşan tripleks daire içinde ise hamam, jakuzi, sauna ve hobi odası gibi kısımlar bulunuyor.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın, Ankara Çankaya'da ikamet ettiği ultra lüks 7+2 ev, bir ilan sitesinde 41 milyon liraya satışa çıkarıldı.

FİYATI TAM 41 MİLYON LİRA

Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, gasp, cinayet ve birçok suçtan yargılanan Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara'nın Çankaya ilçesi Beytepe Köyü'nde bulunan ultra lüks dairesi 41 milyon liradan satışa sunuldu.

Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat dudak uçuklatıyor

ULTRA LÜKS DAİRENİN İÇİNDE YOK YOK

Politikyol'da yer alan habere göre bir ilan sitesinde 12 Mayıs 2024 tarihinde verilen ilana göre ultralux tripleks daire, brüt 750 metrekareden oluşuyor. Daire içinde ise hamam, jakuzi, sauna ve hobi odası gibi kısımlar bulunuyor.

Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat dudak uçuklatıyor

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı. Şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat dudak uçuklatıyorAyhan Bora Kaplan

Öte yandan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma" suçundan yürüten soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Ayhan Bora Kaplan Çankaya Ankara Hukuk Yaşam Güncel Haberler

Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Bakmadan Geçme

Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi?
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
500

Yorumlar (3)

Tamer Çakır:

maliye bakanı vergi kaçıranları arıyor bir insan bu noktaya gelene kadar ne kadar vergi ödemesi gerektiğinin farkında değilse neyi arıyacaksın

16
0
yanıtYanıtla
Umut Yılmaz:

Bunun evini alsan 3 ay sonra çöküp geri alırlar. Polis dahil bunlardan

11
0
yanıtYanıtla
Demirhan:

Ak partili kardeşlerin evleri gibi.

5
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title