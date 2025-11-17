Haberler

Aydın Ayaydın kimdir? Aydın Ayaydın kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Siyaset arenasında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Aydın Ayaydın, hem akademik hem de politik kariyeriyle adından söz ettiren isimlerden biri. Peki, Aydın Ayaydın kimdir? Aydın Ayaydın kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden Aydın Ayaydın, hem akademik geçmişi hem de siyasi kariyeriyle dikkat çekiyor. Peki, Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Siyaset ve akademi dünyasında hangi önemli görevleri üstlenmiştir? Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

Aydın Ağan Ayaydın, 1 Ocak 1951 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde doğmuş, akademik ve siyasi kariyeriyle tanınan bir Türk siyasetçidir. Kürt kökenli olan Ayaydın, eğitim hayatını İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır.

Akademik kariyerinde Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış ve 1993 yılında ekonometri profesörü unvanını almıştır. Bankacılık ve ekonomi yönetiminde çeşitli görevlerde bulunmuş; Bankalar Birliği Başkanlığı, Emlakbank, Vakıfbank ve Şekerbank Genel Müdürlükleri, İş Bankası ve diğer finans kurumlarında yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

AYDIN AYAYDIN KAÇ YAŞINDA?

Aydın Ayaydın, 1 Ocak 1951 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 74 yaşındadır.

AYDIN AYAYDIN NERELİ?

Aydın Ayaydın, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Mardin'in Derik ilçesindendir.

AYDIN AYAYDIN'IN KARİYERİ

Aydın Ayaydın, akademik kariyerin yanı sıra bankacılık, finans ve siyaset alanında önemli görevler üstlenmiştir. Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, ekonometri profesörü unvanı almıştır. Bankacılık sektöründe Bankalar Birliği Başkanlığı, Emlakbank ve Vakıfbank Genel Müdürlükleri gibi üst düzey pozisyonlarda görev almıştır.

Siyaset hayatında 1999-2002 yılları arasında ANAP İstanbul milletvekilliği yapmış, 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilmiştir. Ayrıca 2024 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Muğla Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda gazete köşe yazarlığı yapmış, akademik ve siyasi bilgi birikimini kamuoyuyla paylaşmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

