Şarkıcı Aydilge'nin kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Aydilge'nin hayatını ve kariyerini araştırıyor. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Aydilge ve eşi en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Aydilge kimdir? Aydilge kaç yaşında, evli mi? Detaylar haberimizde...

AYDİLGE KİMDİR?

Aydilge Sarp, 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı. 1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabını yazdı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu. Annesi şair, babası doktor olan Aydilge, anne tarafından Çerkes kökenlidir. Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı. 2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi'ni hem bölüm, hem de tüm üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. "İletişim Uzmanı" unvanını aldı.