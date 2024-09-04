Ayça Çağla Altunkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Bir süredir Acun Ilıcalı ile sevgili olan Ayça Çağla'nın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. 4 Eylül Çarşamba akşamı Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak olan Ayça Çağla Altunkaya'nın kaç yaşında ve nereli olduğu aratılıyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da doğdu. Genç yaşına rağmen, ünlü televizyon yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişki sayesinde geniş bir tanınırlığa kavuştu. Eğitimini Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünde tamamlayan Altunkaya, sporla da ilgilenmiş ve özellikle basketbol oynayarak aktif bir yaşam sürmüştür.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA VE ACUN ILICALI SEVGİLİ Mİ?

Ayça Çağla Altunkaya, ilk kez Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor programının setinde kameralar karşısına çıktı ve o günden itibaren magazin dünyasında sıkça gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi nedeniyle takipçileri tarafından yakından izlenmektedir.