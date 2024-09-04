Üye Girişi
Haberler

Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? Acun Ilıcalı, 4'üncü kez nikah masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor. Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Detaylar haberimizdedir...

Ayça Çağla Altunkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Bir süredir Acun Ilıcalı ile sevgili olan Ayça Çağla'nın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. 4 Eylül Çarşamba akşamı Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak olan Ayça Çağla Altunkaya'nın kaç yaşında ve nereli olduğu aratılıyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da doğdu. Genç yaşına rağmen, ünlü televizyon yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişki sayesinde geniş bir tanınırlığa kavuştu. Eğitimini Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünde tamamlayan Altunkaya, sporla da ilgilenmiş ve özellikle basketbol oynayarak aktif bir yaşam sürmüştür.

Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA VE ACUN ILICALI SEVGİLİ Mİ?

Ayça Çağla Altunkaya, ilk kez Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor programının setinde kameralar karşısına çıktı ve o günden itibaren magazin dünyasında sıkça gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi nedeniyle takipçileri tarafından yakından izlenmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar su kesintisi listesi! 4-5 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Çankaya, Elmadağ 4-5 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan neden çıkarıldı, ne oldu? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman?
title