Aybüke Tolga YouTube kanalı! Tolga Kandemir Aybüke Sırt Sırta videosu İZLE!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının eski yarışmacıları Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir YouTube kanalı açtılar. İkilinin YouTube hesapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur Aybüke YouTube kanalı nedir? Tolga ve Aybüke Sırt Sırta videosu izle!

Fenomen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Programın eski yarışmacılarından Tolga Kandemir ve Aybüke Çangal'ın birlikte yarışmayı terk etmeleri büyük ses getirmişti. İkilinin sosyal medya hesaplarından YouTube kanalı açtıklarını duyurmalarının ardından kanallarının ismi merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aybüke Tolga YouTube kanalı ismi ne? İşte, Tolga Kandemir ve Aybüke Sırt Sırta videosu!

TOLGA KANDEMİR VE AYBÜKE KISMETSE OLUR'DAN NEDEN AYRILDI?

Sunucu Öykü Serter Tolga'nın yer almadığı bölümde seyircilere bilgi vermek için, "Maalesef geçerli bir mazaret bildirmedikleri halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke yarışma kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edilmiştir" ifadelerini kullanmıştır.Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına Aybüke ve Tolga veda ettiği için yeni bölümlerde yer almayacaklar.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan, Berat ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR AYBÜKE TOLGA YOUTUBE KANALI!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında yaşadığı aşkla adlarından söz ettiren Aybüke ve Tolga çiftinin YouTube kanalı merak konusu oldu. İkilinin videoları Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir YouTube kanalında yayınlanmaktadır.