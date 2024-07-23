Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu ne?

Yayın hayatına 22 Temmuz Pazartesi günü Kanal D ekranlarında başlayan günlük dizi"Ayazın Sonu Güneş",büyük ilgi çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yeri gündeme geldi. Genç oyuncu kadrosundan oluşan Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? İşte, Ayazın Sonu Güneş dizisi hakkında merak edilenler…

AYAZIN SONU GÜNEŞ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yayın hayatına 22 Temmuz Pazartesi günü Kanal D ekranlarında başlayan günlük dizi"Ayazın Sonu Güneş" dizisinin oyuncu kadrosu genç isimlerden oluşuyor. Başrollerde Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu'nun yanı sıra Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy gibi deneyimli oyuncuların bulunduğu "Ayazın Sonu Güneş" dizisinde ayrıca genç yetenekler Dilara Gül Demiral, Suyumbige Dadalı, Elif Hilal Yalçın, Ahmet Can Nurman, Aysel Nur Cin, Elif Karagöz ve Batuhan Sel de yer alıyor.

Dizi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor ve şehrin tarihi ile doğal güzellikleri dizinin atmosferini zenginleştiriyor. Boğaz manzarası, eski İstanbul sokakları ve modern yapılar dizi çekimlerinde önemli bir rol oynuyor.

AYAZIN SONU GÜNEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri uğruna yurt dışına gitmeye hazırlanan bir genç kadındır. Güneş'in kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesi, büyük ve köklü bir holdingin veliahtı olan Ayaz ile yollarının kesişmesine neden olur. Kader, iki genci sevdikleri insanların canı ile sınarken Güneş, kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir oyun oynar. Ancak bu oyunun kuralları aşkla bozulacaktır. Ayaz'ın yıllar önce buza dönmüş kalbi Güneş'in varlığı ile ısınırken hayat ikisine de acımasız yüzünü göstermekten çekinmez. Sırlar ve entrikalarla örülü bir yolculuğun içinde savaş veren Ayaz ve Güneş'in kurtuluşları da esaretleri de aşk olacak.