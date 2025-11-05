Ay tutulması ne zaman, Süper Ay Türkiye'den görülecek mi?

Bu gece gözlemlenecek dolunay, 2025 yılının en büyük ve en parlak Süper Ayı olarak biliniyor. Halk arasında "Kunduz Süper Ayı" adıyla anılan bu doğa olayı, Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın konumda olduğu anda dolunay evresine denk gelmesiyle ortaya çıkıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman olacak ve Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

5 Kasım gecesi Ay, Dünya'ya yaklaşık 356 bin 980 kilometre kadar yaklaşarak son yılların en etkileyici dolunaylarından birine sahne olacak. Bu mesafe, Şubat 2019'dan bu yana gözlemlenen en yakın dolunay uzaklığı olarak kayıtlara geçecek. Ay bu konuma ulaştığında, normalden belirgin biçimde daha büyük ve parlak bir şekilde görülecek.

SÜPER AY NASIL OLUŞUYOR?

Ay'ın yörüngesi tam dairesel değil, eliptik (oval) bir şekle sahip. Bu nedenle Ay, bazı dönemlerde Dünya'ya daha yakın konuma (perigee), bazı dönemlerde ise daha uzak noktaya (apogee) ulaşır. Eğer bu yakın konum, dolunay veya yeni ay evresine denk gelirse, bu olay "süper ay" olarak adlandırılır.

GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Uzmanlar, Güneş battıktan hemen sonra Ay'ın ufuk çizgisinden yükseldiği anın, gözlem için en etkileyici zaman olduğunu belirtiyor. Bu esnada Ay, daha büyük ve sıcak tonlarda görünür. Teleskop, dürbün ya da fotoğraf ekipmanı olanlar için bu gece kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

"KUNDUZ SÜPER AY" NEDİR?

Kasım ayında gözlemlenen dolunaya geleneksel olarak "Kunduz Ayı" deniyor. Bu isim, Kuzey Amerika'da kış hazırlıklarının başladığı dönemde kunduzların barajlarını güçlendirmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu yılki dolunay, aynı zamanda Dünya'ya en yakın konumda gerçekleştiği için "Kunduz Süper Ay" olarak adlandırılıyor.

SONRAKİ SÜPER AY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Bu büyüleyici gökyüzü olayını kaçıranlar için bir sonraki süper ay Aralık ayında gözlemlenebilecek. Ancak o dönemde Ay, Dünya'ya biraz daha uzak olacak ve bu nedenle "Soğuk Süper Ay" adıyla anılacak.

YILIN EN PARLAK DOLUNAYI

Bilim insanları, "Kunduz Süper Ay"ın 2025 yılının en parlak ve en göz alıcı dolunayı olacağını vurguluyor. Gökyüzü tutkunları için 5 Kasım gecesi, yılın en etkileyici manzaralarından birini sunacak.