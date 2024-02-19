AVUKAT FEYZA ALTUN GÖZALTINDA! Feyza Altun kameralara parmak sallayarak ne dedi?

Dilan Polat davasıyla adını duyuran Avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından yaptığı yorum sonrasında gözaltına alındı. "Şeriate s..." ifadeleri ile çektiği tepkiler üzerine hakkında soruşturma başlatılan Altun'un gözaltına alındığı anlar gündemde. Ünlü avukatın bu esnada parmak sallayarak söylediği sözler çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Feyza Altun neden gözaltına alındı? Feyza Altun parmak sallayarak ne söyledi? İşte detaylar...

FEYZA ALTUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye'nin Dilan Polat davası sürecinde yakından tanıdığı Avukat Feyza Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı bir yorum sonrasında gözaltına alındı. Avukat Feyza Altun dün X üzerinden yayınladığı Farsça bir şiire gelen yoruma "Şeriate s…." ifadeleriyle karşılık verdi. Kısa bir süre sonra tweetini silen Feyza Altun tepki yağmuruna tutuldu. Avukat hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma bağlamında Feyza Altun'un evinde arama gerçekleştirildi.

KAMERAYA PARMAK SALLAYARAK NE DEDİ?

Aramanın sona ermesinin ardından ise ünlü avukat ekiplerce sağlık kontrolüne götürüldü. Sonrasında gözaltına alınan Feyza Altun'un kameralara doğru parmak sallaması dikkat çekti. Altun, bu esnada "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi, hiçbir zaman da şeriatla yönetilmeyecek." şeklinde konuştu. Sağlık kontrolünden geçirilen Feyza Altun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.