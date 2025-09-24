Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son günlerde özellikle İstanbul'da siyasi ve hukuki gelişmelerle adı gündeme gelen Avukat Cevahir Kılıç, kamuoyunun merak ettiği bir isim hâline geldi. Özlem Erkan'ın avukatı olarak yürüttüğü dava ve kongre iptali süreçleriyle dikkat çeken Avukat Cevahir Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Avukat Cevahir Kılıç'a ait tüm detaylar...

AVUKAT CEVAHİR KILIÇ KİMDİR?

Avukat Cevahir Kılıç, İstanbul merkezli çalışan ve özellikle son dönemde siyasi içerikli davalarla kamuoyunun dikkatini çeken bir hukukçudur. Kılıç, uzun yıllardır avukatlık mesleğini sürdürmekte ve bireysel davaların yanı sıra kamuoyuna yansıyan büyük çaplı davalarda da rol almaktadır. Mesleki tecrübesi ve sosyal medya paylaşımları, hukuka dair tartışmalarda sık sık gündeme gelmesine yol açmıştır.

CEVAHİR KILIÇ KAÇ YAŞINDA?

Cevahir Kılıç'ın yaşı ve doğum tarihi kamuoyunda sıkça sorulan bir konu olsa da, bu konuda resmi ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Avukatın mesleki kariyeri ve kamuya yansıyan çalışmaları bilinse de, kişisel bilgilerinin büyük kısmı kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Bu nedenle Cevahir Kılıç'ın kaç yaşında olduğu şu anda kesin olarak bilinmemektedir.

CEVAHİR KILIÇ NERELİ?

Cevahir Kılıç'ın nereli olduğu ve doğum yeri hakkında da doğrulanmış bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kamuoyunda genellikle İstanbul'da faaliyet gösteren bir avukat olarak tanınan Kılıç'ın doğduğu şehir veya memleketi resmi kaynaklarda yer almamaktadır. Dolayısıyla bu konu da merak edilen ancak henüz netleşmeyen detaylar arasındadır.

CEVAHİR KILIÇ, ÖZLEM ERKAN'IN AVUKATI KİMDİR?

Özlem Erkan'ın açtığı davalarla birlikte gündeme gelen isimlerden biri de Avukat Cevahir Kılıç'tır. İstanbul'daki il kongresinin iptaline yönelik süreçte davacı tarafın avukatı olarak yer alan Kılıç, bu davayla birlikte geniş bir kamuoyu tarafından tanınmıştır. Medyada yer alan bilgilere göre Özlem Erkan'ın avukatlığını üstlenen Cevahir Kılıç, davanın hukuki sürecini yakından takip eden isimlerden biridir.