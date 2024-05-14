Avokado salatası nasıl yapılır? Avokado salatasının içine ne konur?

Avokado, çok çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Salatalarda, sandviçlerde, omletlerde, smoothie'lerde, guacamole gibi Meksika yemeklerinde ve hatta ekmek üzerine yayılarak tüketilebilir. Bu çok yönlülük, avokadonun popülerliğini artıran bir faktördür. Son yıllarda sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme trendleri önemli bir popülerlik kazanmıştır. Avokado, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı trendlerinin bir sembolü haline gelmiştir. İşte sağlıklı beslenmek isteyenlere yönelik avokado salatası tarifi…

AVOKADO SALATASI NASIL YAPILIR?

İşte birkaç lezzetli avokadolu salata tarifi:

Peynirli Avokado Salatası

Malzemeler:

1 adet avokado

2 adet küçük boy salatalık

20 adet cherry domates

100 gram beyaz peynir

1 adet küçük boy soğan

6 dal maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Limon suyu

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

½ çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Tüm malzemeleri doğrayın ve karıştırın. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyin.

Avokadolu Salata

Malzemeler:

1 adet avokado

1 adet kırmızı biber

5 dal taze soğan

Tutam maydanoz

Zeytinyağı

Tuz

Limon

Yapılışı:

Avokadoyu doğrayın, biberi ve soğanı ince ince kesin. Maydanozu ekleyin ve zeytinyağı, limon ve tuz ile soslayın.

Avokadolu Domates Salatası

Malzemeler:

Avokado

Domates

Kırmızı soğan

Taze nane

Zeytinyağı

Limon suyu, tuz, karabiber.

Yapılışı:

Avokadoyu dilimleyin ve domatesleri doğrayın. Kırmızı soğanı ince dilimler halinde doğrayın. Avokado, domates ve soğanı bir kaseye ekleyin. Üzerine taze nane yaprakları serpin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle sosu hazırlayın. Sosu salatanın üzerine dökün ve hafifçe karıştırın. Servis yapın.

Mango ve Avokado Salatası

Malzemeler:

Avokado

Mango

Taze roka veya marul

Kırmızı soğan, çam fıstığı veya ceviz, zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber.

Yapılışı:

Avokadoyu dilimleyin ve mangoyu küp şeklinde doğrayın. Roka veya marulu yıkayın ve doğrayın. Kırmızı soğanı ince dilimler halinde doğrayın. Bir kaseye avokado, mango, roka veya marul ve kırmızı soğanı ekleyin. Üzerine çam fıstığı veya ceviz serpin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle sosu hazırlayın. Sosu salatanın üzerine dökün ve hafifçe karıştırın. Servis yapın.

Avokado ve Karides Salatası

Malzemeler:

Avokado

Haşlanmış karides

Kiraz domates

Salatalık

Taze kişniş veya maydanoz

Zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber.

Yapılışı:

Avokadoyu dilimleyin. Kiraz domatesleri yarım veya bütün olarak kullanın. Salatalığı dilimleyin. Bir kaseye avokado, karides, kiraz domates, salatalık ve taze kişniş veya maydanozu ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle sosu hazırlayın. Sosu salatanın üzerine dökün ve hafifçe karıştırın. Servis yapın.