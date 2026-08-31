Taksiye bindiğine pişman oldu! Kanadalı turiste gasp ve bıçaklı saldırı

Karaköy'de turistin taksi yolculuğu, iddiaya göre gasp ve bıçaklı saldırıyla son buldu. Kanadalı Alex Soliman, taksi şoförüyle birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü iki kadının parasını aldığını iddia etti.

TAKSİYE BİNDİ, İÇERİDE 2 KADINLA KARŞILAŞTI

Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kanada'dan İstanbul'a gelen Alex Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Soliman, araçta kendilerini 'Aisha' ve 'Eleanor' olarak tanıtan iki kadının bulunduğunu belirtti. Kanadalı turist, kadınların taksinin kapılarını kilitlediğini ve 6 bin 500 lirasını gasp ettiğini öne sürdü.

POS CİHAZINDAN 3 BİN 375 LİRA ÇEKİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Soliman'ın iddiaları bununla sınırlı kalmadı. Turist, taksi şoförünün taksimetreyi açmadığını ve banka kartından POS cihazı kullanılarak zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını ileri sürdü. Soliman, söz konusu işleme ilişkin banka kayıtlarının ekran görüntüsünü aldı. İşlemle ilgili bankaya itiraz edildiği öğrenildi. Turistin iddiasına göre böylece nakit olarak alınan 6 bin 500 liranın yanı sıra kartından da 3 bin 375 liralık işlem gerçekleştirildi.

PARASINI GERİ ALMAK İSTERKEN BIÇAKLA YARALANDI İDDİASI

Alex Soliman, parasının alınmasına karşı çıkarak şüphelilerin bölgeden ayrılmasını engellemeye çalıştı. İddiaya göre bu sırada kadınlardan biri, taksinin içerisinde çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Soliman ayrıca taksi şoförünün yaşananlara müdahale etmediğini öne sürdü. Şoförün aracı hareket ettirerek iki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Yaşananların bir bölümü ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

HASTANEDE ADLİ VAKA RAPORU DÜZENLENDİ

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Kanadalı turist muayene edildi. Düzenlenen adli vaka raporunda Soliman'ın sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik çizikler bulunduğu belirtildi. Turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı