Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den olay beğeni

Trabzonspor'da Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan Fatih Tekke istifası, bordo-mavili yönetimin kararı kabul etmemesiyle sonuçlanmıştı. Tekke görevine devam ederken, bu kez eşi Müge Tekke'nin yaptığı bir beğeni dikkat çekti.

İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Ferencvaros karşılaşmasının ardından alınan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı veren Fatih Tekke'nin bu talebi, Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemişti.

Başkan Ertuğrul Doğan da daha sonra yaptığı açıklamada, "Fatih Tekke ile yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok" diyerek tecrübeli teknik adamın görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Yaşananların ardından Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'nin beğendiği bir paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda Fatih Tekke'nin üzgün bir görüntüsüne yer verilirken, "Gece duygusallığıyla mevzuyu yanlış anlayan biz" ifadesi kullanıldı. Müge Tekke'nin söz konusu paylaşımı beğenmesi, eşinin istifa kararı sonrası yaşanan sürece gönderme olarak yorumlandı.

FATİH TEKKE GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor yönetimi, Tekke'nin istifasını kabul etmeyerek teknik direktörüne desteğini sürdürme kararı aldı. Böylece Fatih Tekke, kısa süreli istifa sürecinin ardından bordo-mavili takımın başındaki görevine devam ediyor.