Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
Güncelleme:
İstanbul Avcılar'da trafikte yaşanan olay, sürücüleri tedirgin etti. Kırmızı ışıkta bekleyen bir araca yaklaşan bir çocuk, mendil satmak için sürücüyle konuştu. Sürücünün mendil almayı reddetmesi üzerine çocuk bir anda agresifleşerek sürücüye saldırdı.

  • İstanbul Avcılar'da bir çocuk, mendil satma teklifi reddedilince bir otomobilin camına vurdu.
  • Sürücü, saldırı sırasında kapılarını kilitleyerek kendini korumaya çalıştı.
  • Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

İstanbul Avcılar'da trafikte yaşanan beklenmedik bir olay, sürücüleri panikletti. Kırmızı ışıkta duran bir otomobile yaklaşan bir çocuk, mendil satma teklifinin reddedilmesi üzerine aniden agresifleşerek aracın camına vurdu. O anlar sürücünün büyük panik yaşamasına neden oldu.

KAPILARI KİLİTLEDİ

Olay anında şaşkınlık yaşayan sürücü, kapılarını kilitleyerek kendini korumaya çalıştı. Çevredeki diğer sürücüler de saldırıyı görünce tepki gösterdi. Kısa sürede uzaklaşan çocuk bölgeden ayrılırken, olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Vatandaşlar, özellikle yoğun trafikte ışıklarda dolaşan çocukların hem kendileri hem de sürücüler için risk oluşturduğunu belirterek, yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMr Camel:

o yaş takı çocuk da normal ama ı çocuğu oraya gönderen aileye ceza kesın

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

tekmeyi koyduğum gibi arabanın altına sokardım ki o da hayat tecrübesi yapardı bunu

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
