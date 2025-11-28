Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
İstanbul Avcılar'da trafikte yaşanan olay, sürücüleri tedirgin etti. Kırmızı ışıkta bekleyen bir araca yaklaşan bir çocuk, mendil satmak için sürücüyle konuştu. Sürücünün mendil almayı reddetmesi üzerine çocuk bir anda agresifleşerek sürücüye saldırdı.
İstanbul Avcılar'da trafikte yaşanan beklenmedik bir olay, sürücüleri panikletti. Kırmızı ışıkta duran bir otomobile yaklaşan bir çocuk, mendil satma teklifinin reddedilmesi üzerine aniden agresifleşerek aracın camına vurdu. O anlar sürücünün büyük panik yaşamasına neden oldu.
KAPILARI KİLİTLEDİ
Olay anında şaşkınlık yaşayan sürücü, kapılarını kilitleyerek kendini korumaya çalıştı. Çevredeki diğer sürücüler de saldırıyı görünce tepki gösterdi. Kısa sürede uzaklaşan çocuk bölgeden ayrılırken, olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.
Vatandaşlar, özellikle yoğun trafikte ışıklarda dolaşan çocukların hem kendileri hem de sürücüler için risk oluşturduğunu belirterek, yetkililere çözüm çağrısında bulundu.