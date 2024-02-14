Av tüfeğiyle eşini öldüren kadın kimdir? Kadın tutuklandı mı, eşini neden öldürdü?

Burdur'da eşi İsmail Işık'ı (32) av tüfeğiyle öldüren Ayşe Işık'ın (28) yargılandığı davanın duruşmasında pedagog eşliğinde ifade veren çiftin 9 yaşındaki oğlu S.A.I., "Babam annemi sürekli döverdi. Annemi kilitleyip bizi döverdi. Dövdükten sonra sokağa atardı. İşten geldiğinde önce annemi sonra bizi döverdi" dedi. Detaylar haberimizde...

KADIN TUTUKLANDI MI?

Burdur merkez Düğer Köyü'nde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuklu Ayşe- İsmail Işık çifti, 28 Mayıs 2023 tarihinde sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan "çift kırma diye tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti. İsmail Işık hayatını kaybederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisini ihbar eden Ayşe Işık, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Işık çiftinin 9 yaşındaki oğlu S.A.I. ile diğer oğlu 8 yaşındaki S.I., duruşmada pedagog eşliğinde konferans sistemi aracılığıyla ifade verdi. S.A.I., "Babam annemi sürekli döverdi. Annemi kilitleyip bizi döverdi. Dövdükten sonra sokağa atardı. Annemin sol bacağına bıçak soktu. Kendisi dışarıda yiyip içip gelir, eve bir şey getirmezdi. İşten geldiğinde önce annemi sonra bizi döverdi. Hep içki içerdi. İhtiyaçlarımızı anneannemler karşılardı. Tekme atardı, tokat atardı" diye konuştu.