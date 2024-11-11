AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Auzef (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) vize sınav sonuçları, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Auzef'in sınav takvimine göre, sonuçların belirli bir tarihte açıklanacağı duyurulsa da kesin açıklanma saati genellikle daha sonra belirlenir ve resmi sayfalar üzerinden paylaşılıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

AUZEF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF ARA SINAV SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AUZEF sonuçların açıklandığı duyurulduğunda, öğrenciler sonuçlarına İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF portalı veya İstanbul Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ulaşabilirler.

AUZEF SINAV İTİRAZI NE ZAMAN YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazınızı 13.11.2024 saat 23.59 a kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz" menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.