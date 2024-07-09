AUZEF sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF telefi sınavı ne zaman? AUZEF HARF NOTU SORGULAMA

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) telafi (bütünleme) sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Telafi sınavına girecek olan adaylar sınavlar hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, AUZEF sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF telefi sınavı ne zaman?

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF TELAFİ SINAVINA GİRMEK İÇİN HARF NOTUNUN NE OLMASI GEREKİYOR?

Final sınavlarında başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD, DC) notu alan öğrenciler bu sınavlara katılabilirler?.