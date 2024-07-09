AUZEF sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF telefi sınavı ne zaman? AUZEF HARF NOTU SORGULAMA
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) telefi sınavının tarihi merak ediliyor. AUZEF sınavı ne zaman sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) telafi (bütünleme) sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Telafi sınavına girecek olan adaylar sınavlar hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, AUZEF sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF telefi sınavı ne zaman?