AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı!

Auzef (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) tarafından gerçekleştirilen 2024 vize sınav sonuçları, öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sınavlar, AUZEF öğrencilerinin akademik yıl boyunca elde ettikleri başarıları ölçmek için kritik bir rol oynuyor. Peki, AUZEF 2024 vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçlarına nasıl ulaşılır ve hangi adımlar takip edilmelidir? İşte bu konuda merak edilenler ve tüm detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınav sonuçları AKSİS üzerinden erişime açılacak. AUZEF vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

2024 AUZEF VİZE SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AUZEF SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sınavların 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

AUZEF SORU KİTAPÇIKLARINA NASIL BAKILIR?

AUZEF soru kitapçıkları 'aksis.istanbul.edu.tr' adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yayımlanacak.