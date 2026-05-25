Automechanika’da OLEX rüzgarı! AR-GE ve teknoloji ön planda

Automechanika İstanbul Fuarı’nda yer alan OLEX, geliştirdiği yeni nesil PPF ve cam filmi teknolojileriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. OLEX CEO’su Süleyman İpek ve Türkiye Satış Müdürü Zorbey Erkalan, markanın global büyüme hedeflerini, yenilikçi ürünlerini ve sektöre kazandırmayı planladıkları eğitim projelerini Haberler.com’a anlattı. Fuarda yoğun ilgi gören firmalardan biri olan OLEX, geliştirdiği yeni nesil araç koruma teknolojileri ve global vizyonuyla dikkat çekti. Haberler.com’a özel açıklamalarda bulunan OLEX CEO’su Süleyman İpek ile OLEX Türkiye Satış Müdürü Zorbey Erkalan, markanın sektördeki büyüme sürecini, AR-GE yatırımlarını ve yeni nesil ürünlerini anlattı.

OLEX CEO’SU SÜLEYMAN İPEK: SEKTÖRDE TABULARI KIRDIK

OLEX’in kuruluş vizyonundan bahseden CEO Süleyman İpek, araç koruma ve konfor teknolojilerine odaklandıklarını belirterek, “OLEX hayatımızın her yerinde diyoruz. Sizin değerlileriniz bizim kıymetlimiz anlayışıyla yola çıktık” ifadelerini kullandı. Kısa sürede güçlü bir bayi ağı oluşturduklarını belirten İpek, Türkiye’de yaklaşık 100 bayi ve 133 noktada aktif şekilde hizmet verdiklerini söyledi. Yunanistan, Bulgaristan, Kosova ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten İpek, ihracat çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü kaydetti. Sektörde yenilikçi ürünlerle öne çıktıklarını ifade eden İpek, özellikle çizilmeye karşı dayanıklı ön cam filmi geliştirmelerinin sektörde önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. “Kendini yenilemeyen kaybolmaya mahkûmdur” diyen İpek, renkli PPF teknolojileri ve farklı mikron seçenekleriyle sektöre yeni bir soluk getirdiklerini vurguladı.