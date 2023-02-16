Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aubameyang Fenerbahçe'ye mi geliyor? Aubameyang Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Gündem Haberleri

Aubameyang Fenerbahçe'ye mi geliyor? Aubameyang Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine aldığı Chelsea'nin yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağlamak için son düzlüğe girdi. Peki, Aubameyang Fenerbahçe'ye mi geliyor? Aubameyang Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

SPOR Ezeli rakiplerden ebedi dostluk; taraftarlar, depremzedeler için tek yürekSPOR Ezeli rakiplerden ebedi dostluk; taraftarlar, depremzedeler için tek yürek
Fenerbahçe'deki kan bağışı kampanyasına futbol ve basketbolculardan destekFenerbahçe'deki kan bağışı kampanyasına futbol ve basketbolculardan destek

Sezon başında Chelsea'ye transfer olan ancak kadroda düşünülmeyen Pierre-Emerick Aubameyang, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Yıldız futbolcunun olumlu dönüş yaptığı sarı-lacivertliler, İngiliz devi ile 5 milyon euroluk yıllık ücretin pazarlığına başladı. İki kulüp görüşmelerde anlaşırsa, Gabonlu golcü kiralık olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe formasını giyecek. gelişmeler sonrası Aubameyang Fenerbahçe'ye mi geliyor? Aubameyang Fenerbahçe'ye transfer olacak mı merak edildi.

AUBAMEYANG FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Sezon başında Chelsea'ye transfer olan ancak burada tutunamayan Pierre-Emerick Aubameyang, Fenerbahçe'ye yakın. Gabonlu yıldız ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin, futbolcudan olumlu dönüş aldığı belirtildi.

Chelsea ile masaya oturan Fenerbahçe, Aubameyang'ın 5 milyon euroluk maaşının bir bölümünü Chelsea'nin ödemesi için pazarlıklarını sürdürüyor. İki kulübün anlaşması durumunda dünyaca ünlü golcü, kiralık olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title