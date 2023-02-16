Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine aldığı Chelsea'nin yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağlamak için son düzlüğe girdi. Peki, Aubameyang Fenerbahçe'ye mi geliyor? Aubameyang Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Sezon başında Chelsea'ye transfer olan ancak kadroda düşünülmeyen Pierre-Emerick Aubameyang, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Yıldız futbolcunun olumlu dönüş yaptığı sarı-lacivertliler, İngiliz devi ile 5 milyon euroluk yıllık ücretin pazarlığına başladı. İki kulüp görüşmelerde anlaşırsa, Gabonlu golcü kiralık olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe formasını giyecek. gelişmeler sonrası Aubameyang Fenerbahçe'ye mi geliyor? Aubameyang Fenerbahçe'ye transfer olacak mı merak edildi.

AUBAMEYANG FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Sezon başında Chelsea'ye transfer olan ancak burada tutunamayan Pierre-Emerick Aubameyang, Fenerbahçe'ye yakın. Gabonlu yıldız ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin, futbolcudan olumlu dönüş aldığı belirtildi.

Chelsea ile masaya oturan Fenerbahçe, Aubameyang'ın 5 milyon euroluk maaşının bir bölümünü Chelsea'nin ödemesi için pazarlıklarını sürdürüyor. İki kulübün anlaşması durumunda dünyaca ünlü golcü, kiralık olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.