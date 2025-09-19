ATV yayın akışı? 19 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyunca yayınlanacak programları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Popüler diziler, son dakika haberleri, eğlenceli yarışmalar ve özel içerikler, televizyon keyfini tam anlamıyla yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. "Bugün ATV'de hangi programlar var?" sorusu, favori yapımlarını takip edenler tarafından sıkça soruluyor. Güncel yayın akışıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

19 EYLÜL 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI!

ATV, gündüz kuşağında uzun süre devam eden popüler programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, akşamları da etkileyici ve duygusal dizilerle seyircilerin kalbini fethediyor. Kanal, gün boyunca sunduğu zengin içeriklerle her zevke hitap etmeyi başarıyor.

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Gözleri KaraDeniz (3. Bölüm)

15:50 – Dizi TV Özel

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aşk ve Gözyaşı (1. Bölüm)

22:20 – Aşk ve Gözyaşı (1. Bölüm)

00:40 – Aşk ve Gözyaşı (1. Bölüm)

03:00 – Kardeşlerim

05:30 – Ateş Kuşları

ATV CANLI İZLEME LİNKİ!

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Mehmet, eşinin vefatının ardından kızı Doğa ile zorlu bir sürece girer. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa, ergenlik döneminin getirdiği öfke ve isyanla Mehmet'i zor durumda bırakır. Aralarındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle en üst noktaya ulaşır.

Handan ile Celal'in kusursuz gibi görünen evliliği, 25. yıl dönümlerinde büyük bir sarsıntı yaşar. Handan, kocasının sadakatsiz olabileceği düşünceleriyle mücadele ederken, gelen beklenmedik bir telefon hayatını tamamen değiştirir.

Kızını korumaya çalışan Mehmet ile eşinin peşinden giden Handan'ın yolları, dramatik ve sürprizlerle dolu bir karşılaşmayla kesişir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer. Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar.

İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.