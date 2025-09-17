ATV yayın akışı? 17 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün içinde yayınlanacak programları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Popüler diziler, son dakika haberleri, eğlenceli yarışmalar ve özel içerikler, televizyon keyfini kaçırmak istemeyenlerin ilgisini çekiyor. "Bugün ATV'de hangi programlar var?" sorusu, favori yapımlarını takip edenler tarafından sıkça soruluyor. ATV'nin güncel yayın akışıyla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI!

ATV, gündüz kuşağında izleyicilerin sevdiği uzun soluklu programlarla geniş bir kitleye ulaşırken, akşam saatlerinde ise etkileyici ve duygusal dizilerle seyircilerin beğenisini topluyor. Kanal, gün boyunca sunduğu çeşitli içeriklerle farklı zevklere hitap ederek sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başarıyor.

06:00 - Ateş Kuşları

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Gözleri KaraDeniz (3. Bölüm)

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Gözleri KaraDeniz (3. Bölüm)

22:45 - Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)

01:20 - Can Borcu (24. Bölüm)

04:00 - Kardeşlerim

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Mehmet, eşinin vefatının ardından kızı Doğa ile zorlu bir sürece girer. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa, ergenlik döneminin getirdiği öfke ve isyanla Mehmet'i zor durumda bırakır. Aralarındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle en üst noktaya ulaşır.

Handan ile Celal'in kusursuz gibi görünen evliliği, 25. yıl dönümlerinde büyük bir sarsıntı yaşar. Handan, kocasının sadakatsiz olabileceği düşünceleriyle mücadele ederken, gelen beklenmedik bir telefon hayatını tamamen değiştirir.

Kızını korumaya çalışan Mehmet ile eşinin peşinden giden Handan'ın yolları, dramatik ve sürprizlerle dolu bir karşılaşmayla kesişir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer. Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.