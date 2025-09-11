ATV yayın akışı? 11 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyunca ekranda olacak programları öğrenmek için yoğun bir araştırma içinde. Sevilen diziler, güncel haber bültenleri, eğlenceli yarışmalar ve özel hafta sonu içerikleri, televizyon keyfini kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. "Bugün ATV'de hangi yapımlar var?" sorusu, özellikle favori programlarını takip edenler tarafından sıkça gündeme geliyor. ATV'nin güncel yayın akışıyla ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

ATV, gündüz kuşağında izleyicilerin beğenisini kazanan uzun soluklu programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, akşam saatlerinde ise heyecan dolu ve duygusal dizileriyle ekran başındakilerin ilgisini çekiyor. Kanal, günün her saatine uygun çeşitli içeriklerle farklı izleyici zevklerine hitap ederek sadık bir takipçi kitlesi yaratıyor.

Aile Saadeti (Dizi Tekrar) – 02:00 - 04:30

Kardeşlerim (Dizi Tekrar) – 04:30 - 06:30

Ateş Kuşları (Dizi Tekrar) – 06:30 - 08:00

Kahvaltı Haberleri ( Haber Canlı) – 08:00 - 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert (Reality Canlı) – 10:00 - 13:00

Gün Ortası ( Haber Canlı) – 13:00 - 14:00

Gözleri KaraDeniz (Dizi Tekrar) – 14:00 - 16:00

Esra Erol'da (Yaşam Canlı) – 16:00 - 19:00

ATV Ana Haber (Haber Canlı) – 19:00 - 20:00

Kim Milyoner Olmak İster? (Yarışma) – 20:00 - 00:20

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi olarak bildiği kadının beklenmedik ölümüyle hayatında büyük bir dönüm noktasına gelir. Gerçekleri öğrenmek için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarına adım atan Azil, burada hem kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer hem de kalbini sarsan, ulaşılması zor bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle örülü bu dünyada Azil'in mücadelesi sadece güç kazanmakla kalmaz, aynı zamanda vicdanıyla da yüzleştiği zorlu bir sınava dönüşür. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş yaparken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından ortaklaşa yazıldı.

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

Yüzyıllardır ayakta duran görkemli bir konağın duvarları arasında, tesadüf gibi başlayan bir karşılaşma kaderin ince bir oyunu olarak şekillenir. Habersiz, akraba olduklarını bile bilmeyen üç ayrı aile, geçmişin sırlarıyla örülü gölgeler eşliğinde aynı çatı altında buluşur. Her bir ailenin içinde saklı kalan sırlar, kırgınlıklar ve tamamlanmamış hikayeler zamanla ortak bir masada birleşir.

Başlangıçta gerilim ve anlaşmazlıklarla dolu olan bu süreç, günlük yaşamın içinden mizah dolu ve dokunaklı anlarla zenginleşir. Gün geçtikçe karakterler arasındaki bağlar kuvvetlenir; aile olmanın kan bağı ya da soyla değil, kalpten kurulan bağlarla mümkün olduğu gerçeği ortaya çıkar. Geleneksel ile modernin, geçmiş ile bugünün iç içe geçtiği bu konağın öyküsü, izleyicilere kahkahalar eşliğinde dokunaklı anlar vaat ediyor.

