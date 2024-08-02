ATV frekans! (GÜNCEL FREKANS) ATV frekans Türksat 42 E bilgileri nedir? ATV HD frekans ayarları

ATV frekans bilgileri 2024! ATV Türksat 42 E frekans ve Türksat 4A frekans bilgileri paylaşıldı. ATV frekans ve sembol bilgileri ile frekans ayarı yapabilir, sinyal kalitesi yüksek ve kaliteli, donmadan ATV HD yayınını izleyebilirsiniz. ATV frekans bilgileri, ATV'de yayınlanan televizyon programlarını, dizileri ve maçları canlı takip edebilmeniz uydu ayarları bölümünden yapılmalıdır. Peki, ATV frekansı kaç? İşte ATV güncel frekans bilgileri!

ATV FREKANS BİLGİLERİ

ATV güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS AYARLAMA

Manuel ATV frekans ayarlama için:

Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.

Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.

"Manuel Arama" seçeneğini seçin. Bu, frekansı elle girmenizi sağlar.

Ayarlamak istediğiniz ATV kanalının frekansını girin. (Frekans : 12053 Mhz - Symbol Rate : 27500 - FEC : 5/6 - Pol : Yatay (Horizontal))

Frekansı girdikten sonra arama başlatın. Televizyon, bu frekansta yayın yapan kanalı bulmaya çalışacaktır.

Kanal bulunduktan sonra, bulunan kanalı kaydedin. Genellikle "Tamam" veya "Kaydet" düğmesiyle bu işlemi yapabilirsiniz.

Otomatik ATV frekans ayarlama için:

Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.

Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.

"Otomatik Arama" veya "Otomatik Kanal Arama" seçeneğini seçin. Televizyon tüm frekansları tarayacak ve bulduğu kanalları otomatik olarak kaydedecektir.

Televizyonun tüm frekansları tarayıp kanalları bulmasını bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Arama tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda ile kanalları gezerek istediğiniz kanalı bulup izlemeye başlayabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmeni

13:50 Gece ve Gündüz

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Süper Kupa'ya Doğru

20:45 Galatasaray - Beşiktaş

22:45 Kupa Töreni

23:15 Alan

02:15 Ateş Kuşları

04:45 Safir