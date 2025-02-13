ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 13 Şubat Perşembe ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 13 Şubat Perşembe ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşinin kaybolduğunu söyleyerek yayına başvurmuştu. Üç aylık eşinin camdan kaçtığını Adana'da olduğundan şüphelendiğini anlatmıştı. Bugün haber geldi. Kaybının 9. Gününde bulundu. Arkadaşı İbrahim Bey, ekibe konuştu. Suzan'ın yanına geldiğini fakat kendisinin kabul etmediğini şu an nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Suna Çatıkkaş eşi Mehmet Çatıkkaş'ı aramak için canlı yayına geldi. Tanıştıklarının 4. Gününde evlilik kararı aldıklarını 10. Gününde eşinin evden kaçtığını anlattı. İkisininde 4. evlilikleri olduğunu söyledi.

Sınırları aşan bir dolandırılma. İlkokul mezunu olup doğrusunu yazamadığı üniversitede psikoloji eğitimi aldığını söyleyen üfürükçüyle ilgili gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı. Yayın ihbar kabul edildi düğmeye basıldı. Savcılık sahte üfürükçüyü gözaltına aldı.

Mahir Ünlütaşkıran'ın eşi yayında ilk çocuğunun başkasından olabileceğini söylemişti. Çiğdem Ünlütaşkıran'ın bahsettiği olan Merih Baş konuştu. Çiğdem'le bekarken tanıştıklarını, evlendikten sonrada bir kaç kez görüştüklerini ve ilişkilerini bitirdiklerini anlattı. DNA testi verebileceğini de söyleyen Merih Baş, o çocuğun kendisinin olmadığını ima etti.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

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