ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 7 Şubat Cuma ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 7 Şubat Cuma ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1979 yılından beri görmediği kızını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Hüseyin Bey'im hasreti 46 yıl sonra son buldu. Kızı ile canlı yayında kavuşan Hüseyin Bey gözyaşlarına hakim olamadı.

Ayşegül Yılmaz 2016 yılından beri kayıp olan eşi Mehmet Yılmaz'ı arıyor. 9 yıldır eşinden hiçbir haber alamadığını söyleyen Ayşegül Hanım, kayınvalidesinin kocasına ve kendisine büyü yaptığını söyledi. Yıllardır eşinin ailesi tarafından dışlandığını söyleyen Ayşegül Yılmaz, "Annesi tılsım yaptı, benden ve ikizlerden ayırdı" dedi.

Gaziantep'ten 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın öldürüldüğü düşünülüyor… 4 aydır ulaşamadığı oğlunun hayatından endişe eden Anne Selvi Yanıç, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ali Yanıç'ı en son gören arkadaşları canlı yayında yüzleşti. Ali Yanıç'ın kaybındaki soru işaretleri canlı yayında konuşuldu.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

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