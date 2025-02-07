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ATV CANLI YAYIN İZLE | 7 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE | 7 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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Esra Erol'un 7 Şubat tarihli canlı yayınına ait izleme linki ve son bölüm özeti hakkında bilgi alın. Esra Erol'un ATV'deki son programında neler yaşandığına dair detaylar ve izleme linki haberimizde yer alıyor.

Esra Erol'da canlı izleme linki, ATV'nin resmi yayın platformları üzerinden erişime açıldı. Hafta içi her gün saat 16:00'da başlayan program, kayıp vakalarından aile dramlarına kadar birçok konuyu ele alıyor. Peki, 7 Şubat 2025 Esra Erol canlı izle nasıl yapılır? İşte canlı yayın linki ve son bölümde yaşananlar…

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ölen kocasının tazminat parasını sevgilisi Sait Ekrem Bereketlioğlu'na kaptıran Özge Hanım Esra Erol'dan yardım istedi.

Mevlüt Bey kayıp karısı Suzan'ı aramak için Esra Erol'da programına başvurdu. Karısının 4 ay önce doğum yaptığını söyledi. Eşi Suzan Kılıç canlı yayına gelerek eşiyle yüzleşti.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 7 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Programa Uşak'tan katılan Hüseyin ve Elif çifti 4 Aralık'tan beri kayıp olan19 yaşındaki kızları Işıl Özdemir'i bulmak için yayına katıldı. Aile Işıl'ın Ramazan adında bir sevgilisi olduğunu söyledi. Elif Hanım son dönemlerde Işıl'ın davranışlarında değişiklik olduğunu gözlemlediklerini, çok agresif hareketlerde bulunduğunu söylediler. Sizi istemiyorum, ben evden gideceğim deyip gece 2 – 2.5 arası evde çıktığı ve bir daha kendisinden haber alamadıkları anlatıldı. Aile 52 gündür kayıp olan Işıl Özdemir'in bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 7 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

6 yıl önce Silivri Esnafı İsmail Amca'yı hafızasını yitirmiş şekilde buldu. İsmail Amca'ya göz kulak olan esnaf ailesini bulmak için Esra Erol'da programının kapısını çaldı. İsmail Amca'nın ailesi bulundu.

ESRA EROL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC: 5/6

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