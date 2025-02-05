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ATV CANLI YAYIN İZLE | 5 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE | 5 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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5 Şubat tarihli Esra Erol canlı yayını izlemek isteyenler için ATV'nin canlı yayın linki paylaşıldı. Son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Esra Erol'da canlı izleme linki, ATV'nin resmi yayın platformları üzerinden erişime açıldı. Hafta içi her gün saat 16:00'da başlayan program, kayıp vakalarından aile dramlarına kadar birçok konuyu ele alıyor. Peki, 5 Şubat 2025 Esra Erol canlı izle nasıl yapılır? İşte canlı yayın linki ve son bölümde yaşananlar…

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 yıl önce Silivri Esnafı İsmail Amca'yı hafızasını yitirmiş şekilde buldu. İsmail Amca'ya göz kulak olan esnaf ailesini bulmak için Esra Erol'da programının kapısını çaldı.

Mevlüt Bey kayıp karısı Suzan'ı aramak için Esra Erol'da programına başvurdu. Karısının 4 ay önce doğum yaptığını söyledi.

Eyüp Bey gazinoda garsonluk yaptığını söyledi. Eşiyle Tiktok'ta tanıştıklarını daha sonra görüşmeye başladıklarını evlenmeye karar verdiklerini anlattı. Eyüp Bey, Ayşe Akay'ın arkadaşım diye tanıttığı sevgilisi İbrahim Kaçar ile aldattığını öğrendiğini söyledi. Ayşe Hanım ve İbrahim Bey şuan benim evimde yaşıyorlar ben uzaklaştırma kararından dolayı evime giremiyorum dedi. Ayşe Hanım stüdyoya gelerek yayına katıldı ve Eyüp Ayşe çifti programda yüzleştiler.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 5 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Programa Uşak'tan katılan Hüseyin ve Elif çifti 4 Aralık'tan beri kayıp olan19 yaşındaki kızları Işıl Özdemir'i bulmak için yayına katıldı. Aile Işıl'ın Ramazan adında bir sevgilisi olduğunu söyledi. Elif Hanım son dönemlerde Işıl'ın davranışlarında değişiklik olduğunu gözlemlediklerini, çok agresif hareketlerde bulunduğunu söylediler. Sizi istemiyorum, ben evden gideceğim deyip gece 2 – 2.5 arası evde çıktığı ve bir daha kendisinden haber alamadıkları anlatıldı. Aile 52 gündür kayıp olan Işıl Özdemir'in bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

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ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC: 5/6

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